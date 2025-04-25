Bursa\'da Dev Duvar Resmi Projesi

BURSA'da, Kültürpark'ın Kuzey Kapısı'ndaki 186 metrelik duvara, 'Burası Bursa' temasıyla şehre ait değerler resmediliyor. Atatürk Heykeli, Tarihi Belediye Binası, Tayyare Kültür Merkezi, Irgandı Köprüsü, İznik'in Bazilikası, Gölyazı, Cumalıkızık, UNESCO alanları, Karagöz ve Hacivat gibi Bursa ile özdeşleşen değerler, 4 ressam ile 5 boya ustası tarafından duvar resmi olarak işleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından 'Burası Bursa' temasıyla Osmangazi ilçesinde bulunan Kültürpark'ın kuzey kapısındaki 186 metrelik duvara, şehrin doğal ve tarihi zenginliklerini yansıtan resim çalışması yapılıyor. Yaklaşık 1 ay önce başlanan ve sanatçı Tuba Okat'ın tasarladığı, Atatürk Heykeli, Bursa'nın Tarihi Belediye Binası, Tayyare Kültür Merkezi, Irgandı Köprüsü, İznik Gölü'ndeki Tarihi Bazilika, Baba Sultan Türbesi, Eski Karaağaç, Gölyazı, Cumalıkızık, UNESCO alanları, Karagöz ve Hacivat gibi kentle özdeşleşmiş pek çok değerin yer aldığı resimler, 2'si kadın 4 ressam ve 5 boya ustası tarafından 186 metre uzunluğundaki, 900 metrekarelik duvara çiziliyor.

'VATANDAŞLAR, BU ÇALIŞMADAN MEMNUN'

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver, "Bursa'nın tüm değerlerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu duvarda Bursa'yı anlatıyoruz. Zaten çalışmamızın adı da 'Burası Bursa'. İnegöl Oylat Kaplıcaları'ndan Karacabey Longoz Ormanları'na kadar, Bursa'nın gezip görülebilecek hem tarihi hem de kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Çalışmanın yaklaşık 1 ay önce başladığını hatırlatan Tanrıöver, "Kent Estetiği Şube Müdürlüğü'müzden ressam arkadaşlarımız burada çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma şu anda yaklaşık yüzde 60 ile 70 oranında tamamlandı. 2 ile 3 hafta içinde de bitirmeyi hedefliyoruz. Çevremizden çok güzel geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımız bu çalışmadan son derece memnun. Bu ve benzeri sanatsal projeleri Bursa'ya kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'ÇOK DAHA FAZLA İNSANA KISA SÜREDE ULAŞIYOR'

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürü Bahriye Bahar ise şube müdürlüğü olarak, kamusal alanlardaki estetik çalışmaların artırıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bursa'ya ait doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerin ön plana çıkarıldığı, soyut bir duvar çalışması gerçekleştiriyoruz. Kamusal alandaki estetik çalışmaların en önemli özelliği, çok daha fazla insana kısa sürede ulaşması. Kentimizin önemli bir noktasında, ciddi geçiş yoğunluğu olan bir bölgede gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada, Bursa'ya ait önemli figürleri duvarımıza taşıdık. Atatürk Heykeli, Bursa'nın tarihi belediye binası, Tayyare Kültür Merkezi, Irgandı Köprüsü, İznik'in Bazilikası, Baba Sultan Türbesi, Eski Karaağaç, Gölyazı, Cumalıkızık, UNESCO alanlarımız, Karagöz ve Hacivat gibi Bursa ile özdeşleşmiş pek çok öğe duvara işlendi. Çalışmanın tasarımı sanatçı Tuba Okat'a ait. Uygulaması ise şube müdürlüğümüzün çalışanları tarafından yapılıyor. 5 kişilik boyama ekibimiz ve 4 ressam arkadaşımız yaklaşık 1 aydır alandaki çalışmalarını sürdürüyor."

'İŞİMİZLE BURSAYI GÜZELLEŞTİRİYORUZ'

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 10 yıldır ressamlık yaptığını belirten Neslihan Temur, "İşimizle Bursa'mızı güzelleştiriyoruz. Kirli ve bozuk duvarların önce onarımını, ardından resim ve renklendirmesini yapıyoruz. Şimdi de büyük bir projede yer alarak, Kültürpark'ın duvarında çalışıyoruz. Bu duvarda, Bursa'nın doğusundan batısına uzanan tüm tarihi ve turistik mekanlarının yer aldığı bir tasarım var. Şu ana kadar her şey güzel gidiyor. İnşallah halkımız da beğenir" dedi.

'RESİMLER YAKLAŞIK 5 YIL CANLILIĞINI KORUYABİLİYOR'

Duvar resminin dayanıklılığını koruması ve renklerin canlı olması için akrilik boyaların kullanıldığını belirten Temur, "Elimize tasarımı alıp önce duvara bakıyoruz, ardından hangi tasarımı nereye yerleştirebileceğimizi belirliyoruz. Göz kararıyla yerleştirdiğimiz şemayı, cetvel ve metre gibi aletlerle ölçeklendirerek çiziyoruz. Kalemle yapılan çizimlerin ardından boyama aşamasına geçiliyor. Bazen detaylara geri dönmek gerekebiliyor. Kullandığımız dış cephe boyaları, güneş, rüzgar ve yağmur gibi hava şartlarına dayanıklı olarak üretiliyor. Yaptığımız resimler hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 5 yıl canlılığını koruyabiliyor. Ancak dış etkenlerden korunmuş alanlarda 10 yıl ve daha uzun süre canlı kalan çalışmalarımız da oldu" diye konuştu.

'BELEDİYENİN İLK KADIN RESSSAMI OLARAK GÖREVE BAŞLADIM'

Belediyede 10 yıl önce işe başladığını ve ilk kadın ressam olduğunu söyleyen Temur, şöyle konuştu:

"İşe ilk başladığımda, Büyükşehir Belediyesi'nde resim çalışmaları yeni yeni başlamıştı. İlk kadın ressam olarak göreve ben başladım. İskeleye çıkmam ve boya yapmam vatandaşların dikkatini çekti. Sürekli benimle fotoğraf çektiriyorlardı. Zamanla bu görüntü alışıldık hale geldi. Ardından bir kadın arkadaşım daha başladı, artık halk da kadınların bu tür çalışmalarda yer almasına alıştı. 'Çok iyi gidiyorsunuz' diyerek destek verenler oluyor. Resme ilk başladığım yıl, Botanik Park'ta çalışırken eşim beni resim yaparken gördü ve biz böyle tanışıp evlendik. Şimdi 3 çocuğumuz var. Mutluyuz. Büyük kızımın da resme ilgisi var. Güzel resimler yapıyor, öğretmeni de onu destekliyor. Ben ona yardım etmiyorum, kendi başına çok güzel çiziyor."