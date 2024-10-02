Bursa'da Drift Yapan Sürücüye 58 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Bursa'da Drift Yapan Sürücüye 58 Bin TL Ceza

Bursa\'da Drift Yapan Sürücüye 58 Bin TL Ceza

Bursa'da bir sürücü, kavşakta drift yaparak trafiği tehlikeye attı ve 58 bin TL ceza aldı.

02.10.2024 19:29
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BURSA'da trafiğe aldırış etmeyen bir sürücü, otomobiliyle kavşakta dakikalarca drift yaptı. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. 34 GUS 862 plakalı otomobilin sürücüsü, yanından geçen diğer araçlara aldırış etmeden, kavşakta dakikalarca drift yaptı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasını belirledikleri otomobilin sürücüsünün E.B. olduğunu belirledi.

Sürücüye ve araç sahibine toplam 58 bin 187 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Drift Yapan Sürücüye 58 Bin TL Ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Drift Yapan Sürücüye 58 Bin TL Ceza - Son Dakika
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