Bursa'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Pilot Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Pilot Hayatını Kaybetti

Bursa Yenişehir'de düşen eğitim uçağında pilot Ünal Aster ve aday Emir Gülal Nalcı hayatını kaybetti.

23.09.2024 15:41
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BURSA'nın Yenişehir ilçesinde düşen eğitim uçağındaki öğretmen pilot Ünal Aster (61) ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı (42) hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Aster'in dansçı ve balet olduğu, aldığı eğitimler sonrası akrobasi pilotu olduğu, uçuş öğretmenlik eğitimi veren FI yetkisi belgesinin bulunduğu öğrenildi. 1 çocuk babası Nalcı'nın ise ilk solo uçuşunu 2020 yılında gerçekleştirdiği ve öğretmen pilot olmak için eğitim aldığı bildirildi.

Kaza, saat 08.10 sıralarında Bursa Yenişehir Havalimanı apronunda meydana geldi. Öğretmen pilot Ünal Aster ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın iniş-kalkış çalışması yaptığı, Fenix Havacılık'a ait TC-UDI kuyruk numaralı eğitim uçağı, kalkıştan kısa süre sonra pistin yanındaki boş araziye düştü. Uçağın parçaları piste ve araziye yayılırken, Ünal Aster ile Emir Gülal Nalcı, kaza yerinde hayatını kaybetti.

İKİNCİ KEZ HAVALANDIĞINDA DÜŞTÜ

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, eğitim uçağının piste indikten sonra bir süre ilerleyip tekrar havalandığı ve dengesinin kaybolup yan döndüğü görüldü. Uçağın sol kanadının, acil iniş çalışması sırasında piste çarptığı ve takla attığı belirtildi. Kaza anında Aster'in, uçağı uygun bir irtifada rölantiye alıp, kontrolünü öğrencisine verdiğini belirten yetkililer, "Stall (Perdövites) sonucu kazanın meydana gelme ihtimali yüksek. Her uçağın dizaynına göre havada tutunma sürati vardır. Eğer uçak hızı bu süratin altına düşerse, uçağın kanadında oluşan kaldırma kuvveti, uçağın ağırlığını kaldıramaz ve Stall meydana gelir. Düşmenin nedenin bu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

BURSA VALİLİĞİ: ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanı apron kısmına 23.09.2024 günü saat 08.10'da özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağı düşmüş, kazada 2 pilot hayatını kaybetmiştir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Yenişehir Kaymakamı Osman Asan Canbaba da yaptığı açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen yetkililerin ilçeye gelerek, incelemede bulunacaklarını, havalimanının faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

BALET VE AKROBASİ PİLOTUYDU

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, öğretmen pilot Ünal Aster ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın cenazeleri savcılık incelemesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi morguna oradan da otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ünal Aster'in, Kaan (19) ve Batu (16) isminde 2 oğlu olduğu ve 40 yıldır pilotluk yaptığı öğrenildi. Aster'in aynı zamanda dansçı ve balet olduğu, uçuş tutkusu nedeniyle pilotluk eğitimi aldığı ve akrobasi pilotu olduğu belirtildi. Aster soyadını, Amerikalı dans ustası Fred Astaire'den esinlenerek alan Ünal Aster'in, daha önce özel bir havacılık firmasında eğitim müdürü olarak görev yaptığı, 1,5 yıldır Fenix Havacılık'ta ders verdiği ve uçuş öğretmenlik eğitimi veren FI yetkisi belgesine de sahip olduğu öğrenildi.

5 YILLIK EVLİYDİ, 1 KIZI VARDI

Öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı ise 5 yıllık evli ve İpek isminde bir kız çocuğu babasıydı. Nalcı, 17 Haziran 2020'de ilk solo uçuşunu gerçekleştirmişti. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Uçuş Akademisi'nde, ilk yalnız uçuşunu geçekleştirdikten sonra, havacılık geleneği olarak, pilotlar tarafından hortumla ıslatıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan Nalcı, öğretmen pilot olmak için eğitim alıyordu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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