Her şey saniyeler içinde olmuş! Bursa'da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada - Son Dakika
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Her şey saniyeler içinde olmuş! Bursa'da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada

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Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde havalimanı apron kısmına bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Uçağın düşme anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

23.09.2024 11:59
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Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren pilotların Ünal Aster (61) ile Emir Gulal Nalcı (43) olduğu öğrenildi. Eğitim uçağının sol kanadının, 07 pistine acil iniş çalışması yaptığı sırada piste değdiği ve uçağın takla attığı belirtildi. Öte yandan eğitim uçağının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.10 sıralarında Bursa Yenişehir Havalimanı apronunda meydana geldi. 2 kişilik eğitim uçağının düşmesi sonucu öğretmen pilot ile öğretmen pilot adayı, hayatını kaybetti.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanı apron kısmına 23.09.2024 günü saat 08.10'da özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağı düşmüş, kazada 2 pilot hayatını kaybetmiştir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Her şey saniyeler içinde olmuş! Bursa'da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Ünal Aster

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden öğretmen pilotun Ünal Aster (61), öğretmen pilot adayının Emir Gülal Nalcı (43) olduğu öğrenildi.

Her şey saniyeler içinde olmuş! Bursa'da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Emir Gülal Nalcı

ACİL İNİŞ ÇALIŞMASI YAPTIĞI SIRADA TAKLA ATMIŞ

Uçak kazasının, iniş-kalkış çalışması sırasında meydana geldiği öğrenildi. Fenix Havacılığa ait TC-UDI kuyruk numaralı eğitim uçağının sol kanadının, 07 pistine acil iniş çalışması yaptığı sırada piste değdiği ve uçağın takla attığı belirtildi.

Her şey saniyeler içinde olmuş! Bursa\'da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Her şey saniyeler içinde olmuş! Bursa'da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Her şey saniyeler içinde olmuş! Bursa'da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada - Son Dakika
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