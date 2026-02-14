Bursa'da Eski Sevgili Saldırısı - Son Dakika
Bursa'da Eski Sevgili Saldırısı

Bursa'da Eski Sevgili Saldırısı
14.02.2026 18:50
Öğretmeni vuran eski sevgili ve yardımcısı tutuklandı, öğretmenin durumu stabil.

BURSA'da okul çıkışı aracına bindiği sırada öğretmen Gizem N. (29)'yi tabancayla sırtından vurarak yaralayan eski sevgilisi Gökhan Görgülü (38) ve olay anında yanında bulunan F.İ, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Side Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir okulda modern dans öğretmenliği yapan Gizem N., mesai sonrası otomobiline bindiği sırada kendisini takip eden eski sevgilisi Gökhan Görgülü'nün silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla sırtından vurulan Gizem N., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise yanındaki F.İ. ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde kaldırıldı. Tedavisi devam eden Gizem N.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, Gökhan Görgülü ve kendisine yardım ettiği öne sürülen F.İ.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Eski Sevgili Saldırısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa'da Eski Sevgili Saldırısı - Son Dakika
