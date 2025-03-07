Bursa'da Gemlik'te İftar Programı Düzenlendi

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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Gemlik ilçesinde düzenlediği iftar programında yaklaşık 3 bin kişi orucunu birlikte açtı. İftar sonrası yaptığı konuşmada Gemlik Belediyesi ile birlikte yapacakları projelerle ilçe halkını gülümseteceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Özellikle kentsel dönüşümle ilgili hazırlıklarımız var. Planlama çalışmalarımızı katılımcı bir anlayışla devam ettiriyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde düzenlenen iftar programları Gemlik ile devam etti. İskele Meydanı'nda yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla yapılan programa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, muhtarlar ve belediye meclis üyeleri ile ilçeliler katıldı.

İftar öncesi Orkestra Şube Müdürlüğü mini konser verirken, Karagöz gölge oyunu gösterisi çocuklara keyifli anlar yaşattı.

"Gemlik'in her yaştan insanı gülümseyecek"

Bozbey, dayanışmanın ve paylaşmanın simgesi olan ramazan ayının sağlıkla ve huzurla geçirilmesini diledi. 17 ilçenin tamamında iftar sofraları kurarak vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyleyen Bozbey, "Gemlik, bizim için çok önemli bir ilçedir. Gemlik Belediyesi ile birlikte yapacağımız çalışmalarla, Gemlik'in her yaştan insanı gülümseyecek. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili hazırlıklarımız var. Planlama çalışmalarımızı katılımcı bir anlayışla devam ettiriyoruz. Planlama çalışmalarında farklı bir konumda ele alınan Gemlik, önümüzdeki süreçte Bursa'nın en değerli ilçelerinden biri olacak. Bu yüzden Gemliklilerin katkısı ve destekleri bizler için önemli. Hayırlı ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

Yeşiltaş, ramazan ayının tüm dünyaya ve coğrafyaya barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni etti.

Deviren, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programıyla binlerce vatandaşın aynı sofralarda buluştuğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Bozbey, Teravih namazı sonrasında ise Gemlik Asım Kocabıyık Cami'nde vatandaşlarla bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu.