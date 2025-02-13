Bursa'da İçki Hırsızı Cinayet İşledi

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tekel bayisinden içki çaldıktan sonra kaçarken iş yeri sahibinin oğlunu bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı.

İddiaya göre, Hacivat Mahallesi'nde gece saatlerinde tekel bayisine giren Ömer C, içki alıp montun içine saklayarak kaçmaya çalıştı.

İşletme sahibi Nurettin Sülün ile oğlu Serdar Sülün (35), şüpheliyi fark ederek peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Ömer C, yanındaki bıçakla Serdar Sülün'ü bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

Serdar Sülün'ün yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sülün'ün cesedi, olay yerindeki işlemlerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.