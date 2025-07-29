Bursa'da Kamyon Devrildi

BURSA'da plastik hammadde yüklü kamyon kontrolden çıkıp devrilirken, şoför kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Gebze Sanayi Bölgesi'nden yüklediği plastik hammaddeleri Bursa'ya getirmek üzere yola çıkan Bestami Duman (67) idaresindeki 44 ER 797 plakalı kamyon, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkiinde kontrolden çıkarak, refüje çarpıp, devrildi. Savrulan kamyon yan yatıp sürüklenirken, plastik hammaddeler yola saçıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ambulansta tedavi edilirken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Hammaddelerin greyder yardımı ile yoldan kaldırılmasının ardından, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),