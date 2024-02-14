Bursa\'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilde 14 bölgede kentsel dönüşümün sürdüğünü söyledi.
Aktaş, yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Bu zorlu süreçte devlet ve milletin el ele vererek birçok zorluğun üstesinden geldiğini belirten Aktaş, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlattı.
Depremin değil usulüne uygun olmayan yapıların yıkıma yol açtığını vurgulayan Aktaş, "Kentsel dönüşüm bu işin olmazsa olmazı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aslında kentsel dönüşümle ilgili ısrarını 10-12 yıldır çok kararlı şekilde devam ettiriyor." dedi.
Aktaş, Bursa'da 14 bölgede kentsel dönüşümün devam ettiğini dile getirerek, vatandaşların daha güvenli konutlarda yaşaması, daha sosyal ortamlara kavuşması, beraberinde her halükarda maddi anlamda da daha karlı bir duruma geçmesinin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu anlattı.
Devletin kira desteklerinde bulunduğunu anımsatan Aktaş, şöyle konuştu:
"Belediyemizin bununla alakalı herhangi bir ücret beklentisi yok. Bireysel olarak kişiler bunu başaramayabilir ama toplu hareket etmekten kaynaklanan güzellikler ortaya çıkıyor. Bölge olarak ifade etmek istiyorum: Şu an Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü 420 dönümlük alanda (Osmangazi ilçesi) Akpınar Mahallesi'nde devam ediyor. 2 bin 300 konutun yüzde 80'den fazlası yıkıldı, yıkımlar devam ediyor. Bir taraftan da yenileri yükselmeye başladı."
"100 bin konutluk kentsel dönüşüm projemiz var"
Alinur Aktaş, kent içinde kalan küçük ve orta ölçekli iş yerlerinin şehir dışında 5 farklı bölgeye taşınmasıyla ilgili süreci de başlattıklarını belirtti.
Yeni döneme ilişkin hedeflerine değinen Aktaş, şunları kaydetti:
"Özellikle daha sağlam ve güvenli konutlarda insanlarımızın yaşayabilmesi adına yapacağımız kentsel dönüşümleri yeni dönemde çok daha fazla artıracağız. 2024-2029 aralığında Allah nasip kısmet ederse, 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projemiz var, paket olarak. Mahalleleri tek tek çalıştığımız, tespitini yaptığımız, özellikle sıkıntılı binalarımızla alakalı. Bunu yaparken de hem Büyükşehir Belediyemizin BURKENT marifetiyle gücünü hem TOKİ marifetiyle devletimizin gücünü hem de özel sektör marifetiyle de özel sektörün gücünü kullanarak bu kentsel dönüşümleri hayata geçirmiş olacağız."
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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