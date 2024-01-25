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Bursa'da Kurusıkı Tabancalardan İmal Edilen Ruhsatsız Silahlar Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Kurusıkı Tabancalardan İmal Edilen Ruhsatsız Silahlar Yakalandı

Bursa'da kurusıkı tabancalardan imal ettikleri ruhsatsız silahları piyasaya süren 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

25.01.2024 - 17:52,  Güncelleme: 17:56
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BURSA'da kurusıkı tabancalardan imal ettikleri ruhsatsız silahları piyasaya süren 2 şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, 6136 sayılı Ruhsatsız Silah İmal ve Ticareti Kanunu'na muhalefet suçunun önlenmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, Ö.A. ve M.A. isimli şüphelilerin il dışından temin ettikleri kurusıkı tabancaları, namlusunu kesip değiştirerek, atış kabiliyeti kazandırdıktan sonra piyasaya sattıkları tespit edildi. Şüpheliler, dün Osmangazi ilçesindeki evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı; ikamet ve iş yerinde yapılan aramada 13 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 673 fişek, 35 şarjör, 9 işlem görmüş kurusıkı namlusu, 6 sürgü kapağı, 9 icra yayı, 3 icra mili, 1 matkap, 8 namlu ucu açılmasında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerden M.A. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ö.A. adliyeye sevk edildi. (DHA)

Bursa\'da Kurusıkı Tabancalardan İmal Edilen Ruhsatsız Silahlar Yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Kurusıkı Tabancalardan İmal Edilen Ruhsatsız Silahlar Yakalandı - Son Dakika
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