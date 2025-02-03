Bursa'da Kuş Kümesinde Hint Keneviri Ele Geçirildi

BURSA'nın Karacabey ilçesinde kuş kümesinde 500 gram Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.B. (61) isimli şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Y.B.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Y.B.'nin Hamidiye Mahallesi'nde kuş kümesi olarak kullandığı müştemilata baskın düzenlendi. Aramada, şeffaf plastik kutu içerisinde 500 gram Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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