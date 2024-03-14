Bursa\'da Kuzey Otoyolu yapılacak, Çevre Yolu trafiğe hizmet verecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kuzey Otoyolu'nun yapılacağını belirterek, halihazırda kullanılan otoyolun Çevre Yolu olarak Bursa şehir içi trafiğine hizmet vereceğini bildirdi.
Aktaş, yaptığı açıklamada, tek ana ulaşım aksına sahip kente kuzey ve güney olmak üzere iki alternatif koridor kazandıracaklarını ifade etti.
Bu oluşturdukları iki koridorun sağladığı rahatlığa ilave olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kuzey Otoyolu'nun yapılacağını aktaran Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bakanlığımız tarafından yapılacak 29 kilometrelik Kuzey Otoyolu, Bursa trafiğini rahatlatmada önemli bir rol üstlenecek. İstanbul- İzmir oobanının Ovaakça-Badırga kesimi kuzeye alınarak yeni bir otoyol güzergahı oluşturulacak. Halihazırda kullanılan otoyolun Çevre Yolu olarak Bursa şehir içi trafiğine hizmet vermesi sağlanacak. Böylece bu güzergaha yapılacak olan bağlantı yolları ile beraber şehir içi trafiğinde önemli ölçüde rahatlama ve alternatifler oluşacak. Ulaşımda düğümleri tek tek çözüyoruz. Birincisi Mudanya Yolu- Şehir Hastanesi arası bağlantı yolu ve kavşak düzenlemeleri. Mudanya ve Bursa istikametinden gelen araçların Bursa Şehir Hastanesi yönüne kesintisiz giriş çıkışlarını sağlayacak kavşak kollarıyla birlikte Mudanya yolundan Bursa Şehir Hastanesine, oradan da Özlüce'ye kadar ulaşan yeni bir alternatif güzergah oluşturuyoruz."
Aktaş, Bademli Kavşağı'ndan Bademli eski köy içine kadar olan kısmı bölünmüş yol olarak genişleterek bulvar haline dönüştüreceklerini duyurdu.
Yeni kavşaklar inşa edeceklerini belirten Aktaş, şunları kaydetti:
"Mudanya yolu üzerinden sağlanacak geçiş ile Nilüfer ve Osmangazi ilçelerimiz arasına alternatif bir geçiş kazandırıyoruz. Orhaneli Yolu'na Beşevler ve Odunluk olmak üzere iki kavşak ile Beşevler-Mihraplı ve Çamlıca-Odunluk arasındaki 2 sinyalize kavşağı farklı seviyeli köprülü kavşaklar haline getiriyoruz. Yakın çevre yolu üzerinde yapacağımız yonca kavşakla trafik yükünü hafifleterek Çelebi Mehmet Bulvarı'nı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile buluşturuyoruz. Bunların yanında Acemler-Soğukkuyu-Mudanya Yolu, Zübeyde Hanım Caddesi-Hayran Caddesi bağlantı yolu ve Mihraplı bölgesi köprü ve yol düzenlemeleri gibi şehir için trafiği rahatlatacak çalışmalarımız olacak."
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Kuzey Otoyolu yapılacak, Çevre Yolu trafiğe hizmet verecek - Son Dakika
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 48 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şahsa ait 3 adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 7 tabanca, 4 av tüfeği, 12 tabanca şarjörü, 278 tabanca fişeği, 39 piyade tüfeği fişeği ve 25 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler devam ediyor.
İzmir'e farklı ilden yüklü miktarda sahte bandrollü makaron getirileceği bilgisi üzerine yapılan operasyonda, Kemalpaşa Akalan'da durdurulan araçta 51 bin 750 paket içerisinde toplam 10 milyon 350 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin değeri yaklaşık 2 milyon 980 bin TL olarak belirlendi.
Son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Kastamonuspor, hafta sonu 68 Aksaray Belediyespor maçına hazırlanıyor. Liderlik mücadelesi veren takım, rakiplerinin puan kaybetmesini hedefliyor.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yapılan operasyonda telefon dolandırıcılığı şüphelisi M.I. yakalandı. Adreste yapılan aramada birçok elektronik cihaz ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı jandarma karakoluna götürüldü.
Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen Süperpar Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Yarışlar, 4 gün boyunca devam edecek.
Japonya'nın Hiroşima eyaletinde bir fabrikada zehirli krom tankına düşen ve kurtulmayı başaran bir kedi, yetkilileri endişelendirdi. Fabrikada çalışan işçiler, krom tankının etrafında kedinin ayak izlerini buldu. Güvenlik kameraları incelendiğinde, ıslanmış ve açık kahverengi bir kedinin fabrikayı terk ettiği tespit edildi. Bölge sakinlerine anormal görünümlü bir kedi ile karşılaşmaları halinde dokunmamaları uyarısı yapıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadından 1'inde AIDS tespit edildi. Özbekistan uyruklu kadınlar sınır dışı edilirken, kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ziyareti sırasında bayılan kadına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ilk müdahaleyi yaptı. Kadın hastaneye kaldırıldı ve ailenin diğer hastaları da sağlık kontrolünden geçecek.
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?