Bursa\'da Mobilya İmalathanesinde Yangın

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Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan ve 3 saatte söndürülen yangının ardından ekiplerin çalışması devam ediyor.

Osmangazi ilçesindeki fabrikada Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, mobilya imalathanesinde soğutma çalışması yapıyor.

Günün aydınlanmasıyla imalathanedeki hasarın boyutu daha netleşti. Yangının, tesiste büyük hasara yol açtığı görüldü.

Geçit Mahallesi 722. Sokak'taki mobilya imalathanesinde dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kuvvetli lodosun da etkisiyle kısa sürede büyümüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edilmişti. Fabrikayı saran ve zaman zaman çökmelere yol açan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale gelmişti.