Bursa'da Onkoloji Hasta Okulu Açıldı

08.04.2026 14:26
Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde, kanser tanısı almış bireyler için 'Onkoloji Hasta Okulu' açıldı. Hastaların tedavi süreçlerini anlamaları ve yaşam kalitelerini artırmaları hedefleniyor.

Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde, kanser tanısı almış bireyler ile yakınlarının hastalık sürecini daha iyi anlamaları, tedaviye uyumlarını artırmaları ve yaşam kalitelerini yükseltmeleri amacıyla 'Onkoloji Hasta Okulu' açıldı. Bursa Kanserle Savaş Derneği'nin katkılarıyla hayata geçirilen okulun açılış töreni hastane konferans salonunda gerçekleştirildi.

Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Akın, Onkoloji Hasta Okulu'nda tıbbi onkolog, hematolog, diyetisyen ve psikolog gibi uzmanların hasta ve yakınlarına eğitim vereceğini belirtti. Kanserin sosyal ve psikolojik yönlerine dikkat çeken Akın, hastaların kemoterapi sürecindeki sorularına yanıt vermeyi ve yan etkilerle başa çıkma yöntemlerini öğretmeyi hedeflediklerini vurguladı. Tedaviyi yarıda bırakmamak için eğitim ve dayanışma sergileneceğini, haftada bir gün 8 saatlik dersler planlandığını açıkladı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, okulun sağlık okuryazarlığını artırarak tedavi uyumunu iyileştireceğini ifade etti. Akademik çalışmalarla desteklenecek bu uygulamanın yeni veriler ortaya çıkaracağına inandığını belirterek, tüm yeni teşhisli kanser hastalarını okula davet etti. Törene sağlık yöneticileri, dernek temsilcileri, hastane personeli ve hastalar katıldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

