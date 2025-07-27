Bursa\'da Orman Yangını: 1765 Kişi Tahliye Edildi

480 HANELİ 3 MAHALLEDE 1765 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada Gürsu ilçesinin kırsal mahallelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle yürütülen tahliye çalışmaları kapsamında; 170 haneli Karahıdır Mahallesi'nden 708, 220 haneli İğdir Mahallesi'nden 600, yangının ilerlediği Osmangazi ilçesindeki 90 haneli Avdancık Mahallesi'nden ise 457 kişi olmak üzere, toplam 480 hanede bin 765 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada yangın söndürme çalışmalarının bin 163 personel ve 496 araç ile aralıksız sürdürüldüğü de kaydedildi.