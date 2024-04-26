Bursa'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa\'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, sürücü ve araçta bulunan diğer yolcular yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Maalesef sürücü kurtarılamadı, yaralılar ise Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

26.04.2024 13:10
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Karacabey-Boğazköy Mahallesi yolunda seyreden Samet Özen (34) idaresindeki 16 TJ 914 plakalı otomobil, kırsal Taşlık Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü Özen ile araçta bulunan B.D. (28) ve M.N.A. (19) yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerinde 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Özen, sağlık görevlilerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

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