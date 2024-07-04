Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobille taksinin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Karaman Mahallesi Bursa- İzmir yolunda M.A. idaresindeki 16 T 0806 plakalı taksi ile A.Ş. yönetimindeki 16 AVC 044 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada ağaca da çarpıp yola devrilen otomobilin sürücüsü A.Ş. ağır yaralandı. Kazada, otomobildeki yolcu M.A. ile taksi sürücüsü hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da otomobil ile taksi çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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