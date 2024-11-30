Bursa'da Polis Memuru Çiftin Karıştığı Trafik Kazası - Son Dakika
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Bursa'da Polis Memuru Çiftin Karıştığı Trafik Kazası

Bursa\'da Polis Memuru Çiftin Karıştığı Trafik Kazası

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, polis memuru Muhammet Emin D. ve eşi Gülden D.'nin yer aldığı otomobil, önündeki traktörle çarpıştıktan sonra karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. İkili hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

30.11.2024 22:23  Güncelleme: 22:24
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada polis memuru çift yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Üreğil kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Orhangazi istikametinden İznik istikametine gitmekte olan polis memuru Muhammet Emin D. (22) yönetimindeki 23 HR 132 plakalı otomobil, arka lambaları yanmayan Burhan K. (46) yönetimindeki 77 AAR 619 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, karşı yönden gelen İskender S. (39) yönetimindeki 16 BJZ 850 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis memuru Muhammet Emin D. ve eşi Gülden D. (20) yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan çift, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memuru çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası traktörün römorkundaki zeytinler yola saçılırken, Orhangazi- İznik karayolu, jandarma kontrolünde belirli bir süre sonra trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Polis Memuru Çiftin Karıştığı Trafik Kazası - Son Dakika

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