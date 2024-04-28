Bursa'da Rahvan At Yarışları Coşkusu - Son Dakika
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Bursa'da Rahvan At Yarışları Coşkusu

Bursa\'da Rahvan At Yarışları Coşkusu

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri, Rahvan At Yarışları ile sona erdi. Yarışlara toplam 120 at katıldı ve dereceye giren at sahiplerine para ödülleri verildi.

28.04.2024 18:34  Güncelleme: 18:44
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin bu yıl 19'uncusunu düzenlediği " Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri", Rahvan At Yarışları ile sona erdi.

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın fethinin 698'inci yılında düzenlediği Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri ile 18 yıldır olduğu gibi bu yıl da kente nisan ayı boyunca bayram havası yaşattı. Şenlikler kapsamında sempozyum, fetih yürüyüşü, köy düğünü ve Uluslararası Tarihi Kent Koşusu gibi etkinlikler ile fetih coşkusunu tüm kente yayılırken, şenliklerin son etkinliği olan Rahvan At Yarışları ile coşku zirveye taşındı.

Rahvan At Yarışları, Armutköy Mahallesi'ndeki Ata Sporları Parkı'nda gerçekleştirildi. Bu yılki yarışlara toplam 120 at katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen atlar, Baş, Başaltı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Taylar, Üçlü Taylar, İkili Taylar, Kadınlar ve Yerli Doludizgin olmak üzere toplam 10 farklı kategoride birincilik için mücadele etti. Her biri büyük bir rekabete sahne olan yarışlar sonunda, dereceye giren at sahiplerine kupanın yanı sıra para ödülleri verildi.

BAŞKAN AYDIN, ALANA AT SIRTINDA GİRDİ

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yarış alanına ata binerek girdi. Mahalle meydanında aracından inen ve yarış alanına kadar tüm yolu at sırtında ilerleyen Başkan Aydın'a rahvan atçıları da eşlik etti. Yarışlara katılan tüm at sahiplerine ve binicilerine katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunan Aydın, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanından gelen rahvan atları, alanı dolduran binlerce vatandaşımıza gün boyu büyük heyecan yaşattı. Önümüzdeki sene bu organizasyonu daha da geliştireceğiz. Yarışların yapıldığı Armutköy Mahallemizdeki Ata Sporları Parkı çok güzel bir tesis. Burası, fetih şenlikleri kapsamında düzenlenen Rahvan At Yarışları'na ev sahipliği yaparak yılın sadece bir günü kullanılıyordu. Burasını yılın diğer günlerinde de kullanılır hale getireceğiz. Yıl içerisinde de yine rahvan at yarışları burada düzenlenecek. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik organizasyonlar yapacağız. Gençlerimize atçılık sporunu sevdirmek için faaliyetler yürüteceğiz. Vatandaşlarımız hafta sonları şehrin yoğunluğundan kaçıp buraya gelerek nefes alacaklar. Yarışlara katılarak dereceye giren tüm binicileri tebrik ediyorum. Bugün bu yarışta yer alan tüm at sahipleri ve binicileri ödülü hak ediyor. Çünkü bu sporu ve bu geleneği yaşatıyor olmak derece elde etmekten daha önemli. 120 katılımcıya da ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Rahvan At Yarışları Coşkusu - Son Dakika

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