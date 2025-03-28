Bursa'da Ramazan'da 200 Bin Kişi Aynı Sofrada Buluştu

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca sabit iftar alanlarında 110 bin, 17 ilçede düzenlenen iftar programlarında ise yaklaşık 90 bin olmak üzere toplam 200 bin vatandaşı aynı sofrada buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi birimleri ve iştirakleri tarafından yürütülen çalışmalarla, ramazanın bereketi tüm ilçelerde yaşatıldı. Ramazan ayı boyunca Fomara Katlı Otoparkı, Emirsultan Meydanı ve İnegöl İshakpaşa Camii önündeki sabit iftar noktalarında 110 bin vatandaşa hizmet verildi. 17 ilçedeki 33 farklı noktada düzenlenen iftarlarda ise yaklaşık 90 bin Bursalı aynı sofrada buluştu. İftara yetişemeyenleri de unutmayan Büyükşehir Belediyesi, 15 sabit dağıtım noktasında bir ay boyunca 150 bin iftariyelik paket ve bardak çorba ikramında bulundu. Ayrıca bin 61 mahallede ve bin 120 noktada tatlı ikramları gerçekleştirilerek ramazanın ruhu yaşatıldı.

"Ramazanın ruhunu hep birlikte yaşadık"

Ramazanı birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma ruhu içerisine geçirdiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisinin ve Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin 17 ilçede düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştığını ifade etti. Her gün farklı bir ilçede Bursalılarla sohbet ettiklerini ve dertleştiklerini belirtti. Bozbey, "17 ilçedeki 33 farklı noktada hazırladığımız iftar programlarında yaklaşık 90 bin, 3 sabit iftar noktasında ise 110 bin olmak üzere toplam 200 bin vatandaşımızı aynı sofrada buluşturduk. 15 sabit dağıtım noktasında ise 150 bin iftariyelik paket ve bardak çorba ikramında bulunduk. Ramazanın bereketini halkımızla birlikte paylaştık. Sosyal belediyecilik anlayışımızla emeklilerimize ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Ramazanın ruhunu hep birlikte yaşadık. Tüm halkımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun" dedi.