Bursa'da Ramazan'da 200 Bin Kişi Aynı Sofrada Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Ramazan'da 200 Bin Kişi Aynı Sofrada Buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca sabit iftar alanlarında 110 bin, 17 ilçede düzenlenen iftar programlarında ise yaklaşık 90 bin vatandaşı aynı sofrada buluşturdu. Toplamda 200 bin kişiye iftar hizmeti sunarak ramazanın ruhunu yaşattı.

28.03.2025 17:43  Güncelleme: 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca sabit iftar alanlarında 110 bin, 17 ilçede düzenlenen iftar programlarında ise yaklaşık 90 bin olmak üzere toplam 200 bin vatandaşı aynı sofrada buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi birimleri ve iştirakleri tarafından yürütülen çalışmalarla, ramazanın bereketi tüm ilçelerde yaşatıldı. Ramazan ayı boyunca Fomara Katlı Otoparkı, Emirsultan Meydanı ve İnegöl İshakpaşa Camii önündeki sabit iftar noktalarında 110 bin vatandaşa hizmet verildi. 17 ilçedeki 33 farklı noktada düzenlenen iftarlarda ise yaklaşık 90 bin Bursalı aynı sofrada buluştu. İftara yetişemeyenleri de unutmayan Büyükşehir Belediyesi, 15 sabit dağıtım noktasında bir ay boyunca 150 bin iftariyelik paket ve bardak çorba ikramında bulundu. Ayrıca bin 61 mahallede ve bin 120 noktada tatlı ikramları gerçekleştirilerek ramazanın ruhu yaşatıldı.

"Ramazanın ruhunu hep birlikte yaşadık"

Ramazanı birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma ruhu içerisine geçirdiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisinin ve Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin 17 ilçede düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştığını ifade etti. Her gün farklı bir ilçede Bursalılarla sohbet ettiklerini ve dertleştiklerini belirtti. Bozbey, "17 ilçedeki 33 farklı noktada hazırladığımız iftar programlarında yaklaşık 90 bin, 3 sabit iftar noktasında ise 110 bin olmak üzere toplam 200 bin vatandaşımızı aynı sofrada buluşturduk. 15 sabit dağıtım noktasında ise 150 bin iftariyelik paket ve bardak çorba ikramında bulunduk. Ramazanın bereketini halkımızla birlikte paylaştık. Sosyal belediyecilik anlayışımızla emeklilerimize ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Ramazanın ruhunu hep birlikte yaşadık. Tüm halkımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Etkinlikler, Belediye, Güncel, Yaşam, İftar, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Ramazan'da 200 Bin Kişi Aynı Sofrada Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın En az 18 ev hasar aldı Bursa'da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın! En az 18 ev hasar aldı
CHP’li Özer: İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
CHP’nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli
Bakanlık duyurdu 7 ürün için piyasadan toplatma kararı Bakanlık duyurdu! 7 ürün için piyasadan toplatma kararı
Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
Arka Sokaklar’da şok veda 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor
Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ soruşturması Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:43 Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ soruşturması Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
07:43 Arka Sokaklar’da şok veda 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor
07:29 Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
07:20 Bakanlık duyurdu 7 ürün için piyasadan toplatma kararı Bakanlık duyurdu! 7 ürün için piyasadan toplatma kararı
07:16 CHP’nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli
01:42 CHP’li Özer: İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
01:20 Bursa’da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın En az 18 ev hasar aldı Bursa'da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın! En az 18 ev hasar aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 18:37:18. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Ramazan'da 200 Bin Kişi Aynı Sofrada Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement