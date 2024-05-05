Bursa'da sahipsiz köpeklerin saldırısında 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da sahipsiz köpeklerin saldırısında 2 çocuk yaralandı

Bursa\'da sahipsiz köpeklerin saldırısında 2 çocuk yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuktan 2'si yaralandı. Bir çocuk kaçarken, diğer çocuğu köpeklerden arkadaşı kurtardı. Vatandaşların müdahalesiyle köpekler uzaklaştırıldı. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı ve köpekler belediye ekiplerine teslim edildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

05.05.2024 17:07
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuklardan 2'si yaralandı.

Yunuseli Mahallesi Yeniler Sokak'ta oynayan 3 çocuğa, sahipsiz 3 köpek saldırdı.

Çocuklardan biri saldırı anında olay yerinden kaçtı, biri saldırı anında düşerek yaralandı. Yanında bulunan arkadaşı düşen çocuğu köpeklerden çekerek kurtardı. Çocukların seslerini duyan bir vatandaş da köpekleri kovalayarak uzaklaştırmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 çocuk sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri sahipsiz köpekleri yakalayarak boş bir inşaata bağladı. Belediye ekiplerine haber veren ekipler, köpekleri belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teslim etti.

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, köpeklerin önce çocukların yanından geçtiği daha sonra tekrar geri dönerek çocuklara saldırdığı görülüyor.

Kaynak: AA

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