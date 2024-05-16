Bursa'da Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği düzenlendi

Bursa\'da Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi\'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği düzenlendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği düzenlendi.

16.05.2024 10:46
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği düzenlendi.

Okul Müdürü Muhsin Şahin, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle organize edilen şenliğe ev sahipliği yaptıklarını bildirdi.

Öğrencilerin öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları birbirinden ilginç ve güzel 19 projenin sergilendiği şenliğin iki gün süreceğini belirten Şahin, çevre okullardan gelecek öğrenci gruplarının ve velilerin yoğun ilgi gösterdikleri fuarın tüm vatandaşların ziyaretine açık olduğunu aktardı.

Bilim Şenliği'nin açılışına, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Ali Tüzen, okul müdürleri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursa'da Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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