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Bursa'da servis taşımacılığı yapan Kamil Öğütçü'nün cinayetiyle ilgili dava devam ediyor - Son Dakika
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Bursa'da servis taşımacılığı yapan Kamil Öğütçü'nün cinayetiyle ilgili dava devam ediyor

Bursa'da servis taşımacılığı yapan Kamil Öğütçü'nün silahla öldürülmesiyle ilgili olarak hakkında dava açılan sanığın yargılanması devam ediyor. Sanık, öldürme kastıyla hareket etmediğini iddia ederken, savcı müebbet hapis cezası talep etti.

Bursa\'da servis taşımacılığı yapan Kamil Öğütçü\'nün cinayetiyle ilgili dava devam ediyor
25.01.2024 - 13:05,
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Bursa'da servis taşımacılığı yapan Kamil Öğütçü'nün silahla öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali D. (47), maktulün eşi Kamile Öğütçü ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, Ali D'nin maktule karşı eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, Aysun Y'ye karşı eyleminden dolayı da "silahla kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Maktulün eşi de sanığın cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık Ali D. ise öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi'nde geçen yıl mayıs ayında yaşanan olayda, iddiaya göre Kamil Öğütçü (50), Ali D. tarafından sevgilisi Aysun Y'yi rahatsız ettiği gerekçesiyle silahla vurularak öldürülmüştü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ali D. ve Aysun Y'yi gözaltına almıştı. Ali D. tutuklanmış, Aysun Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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