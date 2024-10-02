Bursa'da Silahlı Saldırı: Genç Öldürüldü - Son Dakika
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Bursa'da Silahlı Saldırı: Genç Öldürüldü

Bursa\'da Silahlı Saldırı: Genç Öldürüldü

Bursa'da cezaevinden izinli çıkan genç, motosikletli saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

02.10.2024 18:46
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Bursa'da cezaevinden 10 gün önce izinli çıkan genci yolda yürürken silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen motosikletli saldırgan yakalandı.

Osmangazi ilçesinde kentin işlek bölgelerinden Altıparmak Caddesi'nde bir arkadaşıyla yürüyen Hüseyin U'ya (23), yolun kenarında motosikletle bekleyen şüpheli M.Ç. (26) tarafından tabancayla ateş edildi.

Uzun'u tek el ateş ederek boynundan ağır yaralayan saldırgan, motosikletle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin U, kurtarılamadı.

Hüseyin U'nun "hırsızlık" suçundan girdiği cezaevinden 10 gün önce izinli çıktığı öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren M.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli M.Ç, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 saatte Nilüfer ilçesinde yakalandı. Emniyete getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Olay anında maktulün yanında olan ve koşarak kaçan M.B. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Silahlı Saldırı: Genç Öldürüldü - Son Dakika

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