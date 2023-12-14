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Bursa'da TIR'ın çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da TIR'ın çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR'ın arkadan çarptığı otomobilde bulunan sürücü ve eşi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

14.12.2023 - 17:38,
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BURSA'nın Kestel ilçesinde TIR'ın arkadan çarptığı otomobildeki sürücü İbrahim T. (71) ile eşi Hasibe T. (71), yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu Ümitalan mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet Baki A. (40) yönetimindeki 44 KB 525 plakalı TIR, aniden önüne çıktığı iddia edilen İbrahim T.'nin kullandığı 16 KGY 04 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki yamaca çarparak durdu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi Hasibe T., sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Bursa\'da TIR\'ın çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da TIR'ın çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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