Bursa'da Türk Mutfağı Haftası Başladı - Son Dakika
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Bursa'da Türk Mutfağı Haftası Başladı

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24.05.2025 09:46  Güncelleme: 10:22
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Bursa\'da Türk Mutfağı Haftası Başladı
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Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Türk Mutfağı Haftası, Tophane Meydanı'nda açılış töreniyle start aldı. Etkinlikte, Türk mutfağının kültürel mirası tanıtılıyor ve yöresel lezzetler ön plana çıkarılıyor.

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa Valiliği iş birliğinde bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Türk Mutfağı Haftası, Tophane Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Belediye Başkan Erkan Aydın, "Ortak sofralar, ortak değerler demek. Bizleri bir araya getiren yemeğin etrafında kurulan muhabbet, paylaşım ve kültür  ünümüzde hızlı yaşam tarzı ve ekonomik zorluklar geleneksel sofraları gölgede bıraksa da bizler köklerimizden aldığımız güçle kültürümüze sahip çıkmaya devam ediyoruz" dedi.

21-27 Mayıs günlerinde bu yıl "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" temasıyla gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası, Tophane Meydanı'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla, düzenlenen etkinliklerde, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Gastro Bursa Dergisi İmtiyaz Sahibi Önder Uçar, köy kadınları kooperatifleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından Belediye Başkanı Erkan Aydın ve protokol üyeleri, Tophane Meydanı'nda kurulan stantları gezerek yöresel lezzetleri tattı.

"Ortak sofralar, ortak değerler demek"

Birlik ve beraberlik sofrada başladığını ifade eden Başkan Erkan Aydın, "Ortak sofralar, ortak değerler demek. Bizleri bir araya getiren yemeğin etrafında kurulan muhabbet, paylaşım ve kültür  ünümüzde hızlı yaşam tarzı ve ekonomik zorluklar geleneksel sofraları gölgede bıraksa da, bizler köklerimizden aldığımız güçle kültürümüze sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bursa mutfağının kendine has tatları, kuzu etiyle hazırlanan nefis yemekler, kestane ve enginarın uyumuyla ortaya çıkan özel lezzetler, Bursa inciriyle taçlanan tatlılar yalnızca damaklarımızı değil, kalplerimizi de doyuruyor. Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa Valiliği iş birliğinde Tophane Meydanı'nda düzenlediğimiz etkinlikte bu ortak mirası yaşatmanın mutluluğunu yaşadık. Sofralarda buluşmamıza vesile olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Belediyelerimizin büyük katkılarıyla gerçekleşiyor"

Türk Mutfağı Haftası etkinliklerini bu yıl da gerçekleştirdiklerini belirten Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu ise "Büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki 81 il içinde en çok noktada program gerçekleştirilen il Bursa'dır. Düzenlediğimiz Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri belediyelerimizin büyük katkılarıyla gerçekleşiyor. Bugüne kadar göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı başta Erkan Aydın başkanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de "Artık kültür ve turizm dünyada ülkelerin ve şehirlerin tanıtılmasındaki en önemli etken haline dönüştü. Burada bugün Bursa'mızdaki en önemli ürünlerimizin de tanıtıyoruz katkısı olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Türk Mutfağı Haftası Başladı - Son Dakika

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