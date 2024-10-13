Bursa'da Üç Ceset Toprağa Verildi - Son Dakika
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Bursa'da Üç Ceset Toprağa Verildi

Bursa\'da Üç Ceset Toprağa Verildi

Orhaneli'nde bulunan cesetlerin otopsi işlemleri tamamlandı, cenazeler defnedildi.

13.10.2024 18:20
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ŞÜPHELİNİN DEDESİ İLE ARKADAŞI TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki yayla evinde cesetleri bulunan Mustafa Macar, Cavidan Aydın ve Ufuk Can US'un Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler yakınlarına teslim edilirken, Mustafa Macar Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi'nde, Ufuk Can US ise Mustafakemalpaşa ilçesi Yumurcaklı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Mustafa Macar'ın birlikte yaşadığı Cavidan Aydın'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine gönderildi. Aydın'ın cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

CESETLER BULUNDUKTAN 1 SAAT SONRA YAKALANDILAR

Olayla ilgili soruşturma sürerken, jandarmanın cesetler bulunduktan 1 saat sonra M.K. ile arkadaşı olduğu belirtilen diğer şüpheliyi, Göynükbelen Mahallesi'ndeki evlerinde suç aletleriyle birlikte yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi. 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mehmet İNAN-Osman SAK-Gökhan ÖZHAN/BURSA,

Kaynak: DHA

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