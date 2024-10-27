Bursa'da Uçucular Grubu, TUSAŞ'a Terör Saldırısını Protesto Etti - Son Dakika
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Bursa'da Uçucular Grubu, TUSAŞ'a Terör Saldırısını Protesto Etti

Bursa\'da Uçucular Grubu, TUSAŞ\'a Terör Saldırısını Protesto Etti

Bursa Yunuseli Havalimanı'ndaki 'Uçucular grubu', Ankara'daki TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını protesto etmek için apronda uçaklarla 'ay' ve 'yıldız' figürleri oluşturdu. THK Bursa Şube Başkanı Hatice Gündoğdu, yapılan etkinlikle terörün kınandığını ve TUSAŞ'a destek verildiğini belirtti.

27.10.2024 11:04
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BURSA Yunuseli Havalimanı'nda, aralarında pilot ve teknikerlerin olduğu 'Uçucular grubu', Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını, apronda sivil havacılıkta kullanılan 8 uçak ile 'ay', 3 uçak ile de 'yıldız' figürü yaparak protesto etti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, 23 Ekim'de terör saldırısı gerçekleştirildi. Teröristler kısa sürede etkisiz hale getirilirken, olayda TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olan Cengiz Coşkun, makine mühendisi Zahide Güçlü, çalışanlar Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu, 22 kişide yaralandı.

Bursa Yunuseli Havalimanı'nda bulunan aralarında pilot ve teknikerlerin olduğu 'Uçucular grubu', terörü lanetleyip TUSAŞ'a destek vermek için, apronda sivil havacılıkta kullanılan 8 uçak ile 'ay', 3 uçak ile de 'yıldız' figürü yaparak saldırıyı protesto etti. THK Bursa Şube Başkanı Pilot Hatice Gündoğdu'nun organize ettiği etkinlikte, ay ve yıldızı oluşturan uçakların üzerine açtıkları Türk bayrakları ile çıkan personel bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

'BU SALDIRILAR BİZİ DURDURMAYACAKTIR'

THK Bursa Şube Başkanı Pilot Hatice Gündoğdu, "Ülkemizde yaşadığımız bu elim olaydan sonra Yunuseli Havalimanı'ndaki havacılarla TUSAŞ'a yapılan bu hain saldırıyı kınamak için toplandık. Hem terörü lanetliyoruz hem de uçaklarımızla yaptığımız ay yıldız figürü ile TUSAŞ'ı destekleyip, havacılığın ve teknolojinin ilerleyeceği yönünde mesaj verdik. Bu saldırılar bizi durdurmayacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Uçucular Grubu, TUSAŞ'a Terör Saldırısını Protesto Etti - Son Dakika

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