Bursa'da Yangın İncelemesi

Bursa'da Harmancık, Yıldırım ve Büyükorhan ilçe belediye başkanları, Orhaneli ilçesindeki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bölgede incelemelerde bulunan Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, daha sonra açıklama yaptı.

Arıkan, yangının cumartesi günü öğleden sonra başladığını, pazar gecesi saat 02.00'de kontrol altına alındığını belirterek, gün içerisinde 5 ila 6 noktada alevlerin, rüzgarın ve güneşin etkisiyle arttığını ifade etti.

Orman yangınının farklı noktalara evrilmesiyle 6 mahallenin tedbiren tahliye edildiğini kaydeden Arıkan, "İnsanların yanı sıra evcil hayvanları ve besi hayvanlarını da çıkarttık, kapalı spor salonunda topladık iaşelerini de sağladık. Vatandaşlarımızın ilaçlarını temin ettik, çünkü nüfusumuzun çoğu yaşlı." diye konuştu.

Arıkan, bölgede gıda ve su sıkıntısının olmadığına işaret ederek, bölge halkının yangınla canhıraş mücadele verdiğini anlattı.

Yılmaz ise geçmiş olsun dileklerini ileterek, Kestel ve Gürsu bölgelerinde söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Yer yer alevlerin yükseldiğini ve bölgenin büyük olduğunu belirten Yılmaz, yangınların kısa sürede söndürülmesi temennisinde bulundu.

İnşaat firmaları ile köylerdeki vatandaşların yangına su tankerleriyle müdahale etmek için çaba sarf ettiğini aktaran Yılmaz, "Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Geceleri söndürme çalışmaları biraz daha güçlü bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bölgede su ve gıda ihtiyacının bulunmadığını, iş makinaları ve su tankerlerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Turhan da ormanlık alanın büyük ve geniş olduğuna işaret ederek, asıl gündemlerinin köylerde önlem alınması ve can güvenliği olduğunu söyledi.