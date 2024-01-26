 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Yangında Panikleyen Suriyeli Yaralandı, 8'i Çocuk 14 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Yangında Panikleyen Suriyeli Yaralandı, 8'i Çocuk 14 Kişi Dumandan Etkilendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binada çıkan yangında panikleyen Suriye uyruklu bir kadın balkondan atlayarak yaralandı. Yangında 8'i çocuk 14 kişi de dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda alevler söndürüldü.

Bursa\'da Yangında Panikleyen Suriyeli Yaralandı, 8\'i Çocuk 14 Kişi Dumandan Etkilendi
26.01.2024 - 14:04,
Abone Ol
BURSA'da 4 katlı binada çıkıp, 1 saatlik çalışma ile söndürülen yangında panikleyip, balkondan atlayan Suriye uyruklu Ragal El Abdullah (19) yaralandı, 8'i çocuk 14 kişi dumandan etkilendi.

?Yangın, saat 11.30 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Geyik Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında çıktı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın üst katına da sıçrayan yangında mahsur kalan apartman sakinleri, ekiplerce kurtarıldı. Alevleri görünce panik olup, 3'üncü katın balkonundan atlayan Suriye uyruklu Ragal El Abdullah isimli kadın ise yaralandı. Yaralanan Abdullah ile dumandan etkilenen 8'i çocuk 14 kişi, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Binada bulunan 1 kedi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Fenalaşan kediye, ilk müdahaleyi ekipler yaptı. Su verilen kedi, bir süre sonra sahibine teslim edildi. Alevler 1 saatlik çalışma ile söndürülürken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, İnegöl, Suriye, Suriye, Kurtarma, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Yangında Panikleyen Suriyeli Yaralandı, 8'i Çocuk 14 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika


15:26
İsrail Gazze'den tarihi eser mi kaçırıyor? Yetkilinin paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı İsrail Gazze'den tarihi eser mi kaçırıyor? Yetkilinin paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı
15:18
İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor
14:52
Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu

Son Dakika
15:26 İsrail Gazze'den tarihi eser mi kaçırıyor? Yetkilinin paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı
15:18 İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor
14:52 Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:28:41. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Yangında Panikleyen Suriyeli Yaralandı, 8'i Çocuk 14 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement