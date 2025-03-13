Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Emek Adnan Menderes Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 16 AHE 737 plakalı otomobil, önünde seyir halindeki 48 ABU 861 plakalı minibüse çarptı. Savrulan minibüs de 16 BMG 658 plakalı otomobile çarparak takla atmasına sebep oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.