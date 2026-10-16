Bursa İnegöl'de nefes borusuna tavuk eti kaçan bebeğin kalbi sedyede çalıştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bursa İnegöl'de nefes borusuna tavuk eti kaçan bebeğin kalbi sedyede çalıştırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl\'de nefes borusuna tavuk eti kaçan bebeğin kalbi sedyede çalıştırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa İnegöl'de nefes borusuna tavuk eti kaçan 1 yaşındaki bebeğin kalbi durdu. Sedyede kalp masajı ve oksijenle kurtarılan bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı; durumu ciddiyetini koruyor, soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna tavuk eti kaçıp kalbi duran Alper A. (1) doktorların sedye üzerindeki müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar, kameraya yansıdı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi Ekin Sokak'taki bir evde meydana geldi. Alper A.'ya annesi tarafından yemek yedirilirken nefes borusuna tavuk eti kaçtı. Nefes alamayan bebek, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalbi duran bebeğe doktorlar tarafından sedye üzerinde müdahale edildi. Acil Müdahale Odasına götürüldüğü sırada bir doktor bebeğe kalp masajı yaparken, diğer doktor da sedyenin üzerine çıkıp oksijen desteğiyle bebeğin nefes almasını sağlamaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı. Doktorların müdahalesiyle kalbi çalışan ve yeniden nefes almaya başlayan bebek, ambulansla sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma HastanesiEğitim ve Araştırma HastanesiAcil DurumGüvenlikİnegölGüncelBebekBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Sarıyer’de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama... Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
ABD’li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var
14:34
İşte Italiano’nun başarısının sırrı Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı
İşte Italiano'nun başarısının sırrı! Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı
14:19
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari’de
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de!
14:14
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
13:32
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
12:40
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 14:45:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de nefes borusuna tavuk eti kaçan bebeğin kalbi sedyede çalıştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei