Bursa İnegöl\'de nefes borusuna tavuk eti kaçan bebeğin kalbi sedyede çalıştırıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna tavuk eti kaçıp kalbi duran Alper A. (1) doktorların sedye üzerindeki müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar, kameraya yansıdı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi Ekin Sokak'taki bir evde meydana geldi. Alper A.'ya annesi tarafından yemek yedirilirken nefes borusuna tavuk eti kaçtı. Nefes alamayan bebek, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalbi duran bebeğe doktorlar tarafından sedye üzerinde müdahale edildi. Acil Müdahale Odasına götürüldüğü sırada bir doktor bebeğe kalp masajı yaparken, diğer doktor da sedyenin üzerine çıkıp oksijen desteğiyle bebeğin nefes almasını sağlamaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı. Doktorların müdahalesiyle kalbi çalışan ve yeniden nefes almaya başlayan bebek, ambulansla sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.