Bursa İnegöl\'de yaralı 17 yaşındaki sürücünün başında kadın polis şemsiyeyle bekledi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 elektrikli bisikletin çarpışmasıyla sürücülerden Ömer A. (17) yaralandı. Kadın trafik polisi ise yaralı ıslanmasın diye ambulans gelene kadar başında şemsiyeyle bekledi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Nuri Doğrul Caddesi'nde meydana geldi. Ömer A.'nın kullandığı elektrikli bisiklet ile karşı yönden gelen Keremullah L.'nin (26) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen Ömer A., yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın trafik polisi, yerde yaralı halde yatan gencin ıslanmaması için ambulans gelene kadar başında şemsiyeyle bekledi. Polis, sağlıkçıların müdahalesi sırasında da şemsiyesiyle beklemeye devam etti.

Ömer A., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.