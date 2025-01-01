Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı, Uyuşturucu ile Mücadelede Bilimsel Destek Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı, Uyuşturucu ile Mücadelede Bilimsel Destek Sağlıyor

Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı, Uyuşturucu ile Mücadelede Bilimsel Destek Sağlıyor

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı, uyuşturucu madde incelemeleri ve kimyasal parmak izi tespiti ile suçların aydınlatılmasında önemli bir rol oynuyor. Laboratuvar, 7 ildeki delilleri inceleyerek suç örgütlerinin tespitine katkıda bulunuyor.

01.01.2025 10:28  Güncelleme: 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan biyolojik ve kimyasal incelemeler, suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor. Kimyasal İncelemeler Şube Müdürlüğü'nde, Kriminal Daire Başkanlığı koordinesinde tespiti yapılan 'kimyasal parmak izi', uyuşturucuyla mücadelede büyük önem taşıyor. Uyuşturucu maddelerin aynı yerlerde üretilip, üretilmediğinin belirlenmesiyle suç örgütlerinin, patlayıcı türlerinin üzerinde yapılan incelemeyle de terör örgütlerinin tespiti kolaylaşıyor.

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren, Balistik, Belge, Biyoloji, Kimya ve İz İnceleme Şube müdürlüklerinde yapılan delil incelemeleriyle, delil güvenliği sağlanarak, suç olgusu ve gerçek suçlu ortaya çıkarılıyor. Suçların aydınlatılmasında kritik rol üstlendiklerini ve amaçlarının suça suçlu bulmak değil, gerçek suçluyu ortaya çıkarmak olduğunu söyleyen Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü İsmail Yalçın, "Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kocaeli, Kütahya ve Yalova'da işlenen suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyoruz. 7 il ve bu illere bağlı 86 ilçeden gelen delillerin incelendiği şubelerden biri olan Kimyasal İncelemeler Şube Müdürlüğümüz de yargı kararları öncesinde, kritik rol oynuyor" dedi.

UYUŞTURUCUNUN PARMAK İZİ ÇIKARILIYOR

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü Kimyasal İncelemeler Şube Müdürlüğü'nde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı koordinesinde, tespiti yapılan 'kimyasal parmak izi', uyuşturucuyla mücadelede büyük önem taşıyor. Uyuşturucu madde profillendirilmesiyle, uyuşturucu maddelerin aynı yerlerde üretilip, üretilmediği tespit edilirken, suç örgütlerinin tespiti de kolaylaşıyor.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARINA BİLİMSEL DESTEK VERİLİYOR

Özel cihazlarla yapılan analizlerle, kimyasal maddenin parmak izinin açığa çıkarıldığını söyleyen Uzman Polis Memuru Hatice Seçil Selimoğlu, "Son yılların en önemli sorunlarından biri olan uyuşturucuyla mücadelede, uyuşturucu suçları üzerine, suç ve suçluya etkin müdahale çalışmalarına, bilimsel yöntemlerle destek vermekteyiz. Bu bağlamda bölge laboratuvarımıza 7 ilimizden incelenmek üzere gönderilen, yılda yaklaşık 25 bin bulgunun kimyasal analizleri yapılmakta. Uyuşturucu maddelerin nevi tespiti gerçekleştirilmekte olup, yasa kapsamına giren suç unsuru maddeler hakkında uzmanlık raporu düzenlemekteyiz" diye konuştu.

'ESAS SUÇLUNUN TESPİT EDİLMESİNE KATKI SAĞLIYORUZ'

Kimyasal İncelemeler Şube Müdürlüğü'nde sadece uyuşturucu madde incelemesi yapılmıyor. Patlayıcı türlerinin üzerinde yapılan incelemeyle de terör örgütlerinin tespiti kolaylaşıyor. Ölüm olaylarında kimin ne kadar mesafeden ateş ettiği, maktulün hangi mesafeden vurulduğu ve bir yangının teknik arızadan mı yoksa kundaklamadan mı kaynaklandığının da özel cihazlarla yapılan analizlerle tespit edildiğini belirten Selimoğlu, şunları söyledi:

"Ölüm olaylarından doğan ikilemler, cinayet mi, intihar mı şüphesine çözüm getirmemizi ister. Bu tür suç olaylarında şüpheli ve maktulden alınan svap örnekleriyle, yapılan atış artıkları analizinde, olayın intihar mı yoksa cinayet mi sorusuna cevap verirken, yapılan atış mesafesi çalışmaları sonucunda, atışın hangi mesafeden yapılmış olabileceğini bildirdiğimiz kanaat raporu ile olayın akış örgüsünün değişmesine ve esas suçlunun tespit edilmesine büyük ölçüde katkı sağlamaktayız. Genel olarak Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğü'nde patlayıcı madde ve patlama artıkları analizi, yanıcı madde ve yangın artıkları analizleri, muhtemel ateşli silah temasına cevap veren atış artıkları analizleri ve akabinde atış mesafesi analizleri yapılmakta olup, tüm analizlerde uygulanan yöntemler İSO 17025 kalite yönetim sistemi standartları kapsamında TÜRKAK tarafından onaylanmaktadır."

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, İnceleme, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Polis, Bursa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı, Uyuşturucu ile Mücadelede Bilimsel Destek Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 İstanbul’da büyük Gazze buluşması Binlerce kişi Galata’ya yürüyor İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
16:06 Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu O anlar kamerada Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada
16:04 İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı
15:43 Hizbullah, İsrail’i açık açık tehdit etti Saldırı için tarih verdiler Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
15:41 Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor
15:31 İran: Suriye’de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak İran: Suriye'de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak
15:30 İşte 2024’ün en çok konuşulan olayları İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları
15:21 Mustafa Topaloğlu’ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim Mustafa Topaloğlu'ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim
15:18 Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor
14:50 Öcalan’ı İmralı’da kim tokatladı Ümit Özdağ’dan büyük ses getirecek iddia Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
14:49 Yeni Zelanda, 2025’i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı Yeni Zelanda, 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 11:35:35. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı, Uyuşturucu ile Mücadelede Bilimsel Destek Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.