Bursa, MCR2030 Programına Üye Oldu

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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Afet Risk Azaltma Ofisi tarafından kentlerin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi ve karşılıklı bilgi ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla başlatılan "Making Cities Resilience 2030" (MCR2030) (Şehirleri Dirençli Hale Getirmek) programına üye oldu.

Bursa'yı daha güvenli, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir kent haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde bin 792 kentin üye olduğu BM bünyesindeki Afet Risk Azaltma Ofisi tarafından başlatılan Making Cities Resilience 2030 (MCR2030) (Şehirleri Dirençli Hale Getirmek) programına üye oldu.

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından başvurulan programla, diğer üye ülkelerin kentleriyle çalışılarak, afet yönetiminde açık, şeffaf ve etkili mücadele sağlayacak bir yol haritasına da sahip olunacak. Program kapsamında üye kentler arasında kullanılmakta olan donanım altyapısı, yazılım ve diğer teknik konular hakkında iş birliği de söz konusu olabilecek.

MCR2030 programının nihai hedefi

MCR2030 programı, yerel yönetimlerin afet risklerine karşı direnç kazanma yolculuğunda hangi noktada olduklarını anlamalarına katkı sağlayarak, riskleri azaltma ve afet direncini artırmaları için yol haritası sunuyor. Bu sayede oluşturulan ağ, şehirlerin güvenli, dirençli ve sürdürülebilir olmasının sağlanması yolunda yerel yönetimlere rehberlik ediyor. MCR2030'un nihai hedefi, kentlerin 2030 yılına kadar kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlayarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 11'in (SDG11), Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmek ve Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi, Paris Anlaşması ve Yeni Kentsel Gündem dahil olmak üzere diğer küresel çerçevelerin gerçekleştirilmesine doğrudan katkıda bulunmaktır.