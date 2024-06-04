Bursa Orhaneli'de Orman Yangını - Son Dakika
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Bursa Orhaneli'de Orman Yangını

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın, çam ağaçlarıyla kaplı ormanda başladı ve hızla büyüdü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve 3 helikopter ile müdahale ediliyor.

04.06.2024 14:29
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BURSA'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına, karadan ve 3 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.

Orhaneli ilçesi Topuk ile Göktepe mahalleleri arasındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan 38 araçla, havadan da Orman Genel Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 3 helikopter ile müdahale edilirken, Balıkesir Edremit'te konuşlu bulunan 2 AT 805 tipi yangın söndürme uçağının da bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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