Bursa Yenişehir\'de yalnız yaşayan 88 yaşındaki kişinin evinde cansız bedeni bulundu

Bursa Yenişehir'de yalnız yaşayan 88 yaşındaki kişinin evinde cansız bedeni bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki kişi, yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine evinde ölü bulundu. İhbar sonrası adrese sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kapıyı açarak cansız bedene ulaştı; olay yeri incelemesi sürüyor.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Yüzüncüyıl Mahallesi Fetih Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Muzaffer A'dan (88) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kapıyı açan ekipler evde Muzaffer A'nın cansız bedenini buldu.
Ekiplerin olay yeri incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA
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