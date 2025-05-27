Burslu Öğrencilere Destek Konseri

Türk Gençlik Vakfı Erguvan Hanımlar Musiki Topluluğu, burslu öğrenciler yararına tasavvuf müziği konseri verdi.

Türk Gençlik Vakfı Altunizade Şubesinde gerçekleştirilen konserde, AA muhabirine açıklamada bulunan Şef Nilay Kütük, ekimde konser çalışmalarına başlandığını, programda türküler, tasavvuf müziği ve Türk sanat müziğinden örneklere yer verildiğini söyledi.

Nilay Kütük, müzik topluluğu kurma fikrinin 15 yıl önce ortaya çıktığına değinerek, "Yasemin Sezgin Hanımefendi vasıtasıyla oldu. Yıllar önce bana ulaşmışlardı. Ben o zamanlar TRT İstanbul Radyosundaydım. Koronun bir hocaya ihtiyacı olunca gönüllü olarak başlarında olmak istedim. Hepsi ayrı bir ruh, ayrı bir güzellik. Müziği çok seviyorlar. Onların bu sabırlarıyla bu kadar yol yürüdük." dedi.

"Her insanın hayatında bir müzik olmalı"

Çeşitli yaş gruplarından kadınların toplulukta yer aldıklarını aktaran Kütük, "Müzik ruhun gıdası. Bence amatör, profesyonel, çocuk, yaşlı, genç olsun her insanın hayatında bir şekilde müzik olması gerekiyor. Yıllar önce bir psikolog benim dersime gelirdi. 'Hocam ben sizden terapi alıyorum. Ruhum dinleniyor' derdi. Ben de psikoloğa gidiyorum. O bana geliyor, ben ona gidiyorum. Her insanın hayatında bir müzik olmalı bence." diye konuştu.

Türk Gençlik Vakfının Yönetim Kurulu Üyesi Servet Erarslan da Erguvan Hanımlar Musiki Topluluğunun her sene bir konser vermek üzere kurulduğunu, konserden elde edilen gelirlerin de vakfın öğrencilerine burs olarak aktarıldığını söyledi.

Türk Gençlik Vakfı Kadın Komisyonu Başkanı Yasemin Sezgin ise söylenen ilahilerin gönülleri beslediğine değinerek, "Bu programlar bizim için inşallah huzura, birliğe, muhabbete, kendimizi tazelememiz için bir fırsat olacak. Gönüllü olarak burada çalışan, burada sanat öğrenmeye gayret eden sanatçılarımız var. Onlar da çalıştılar ve bugüne sizi davet ettik. Benim canım kızım 17 yıldır burada eğitim veren istisnanız haftada bir gün çıkıp gelen şefimiz Nilay Kütük'e çok teşekkür ediyorum. Vakfımıza güç, gönlümüze şenlik kattınız. İnşallah birliğimiz, dirliğimiz, muhabbetimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde katılımcılar da eserlere eşlik etti.