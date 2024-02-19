Burundi, KDC'deki isyancılarla mücadele için SADC barış gücüne asker gönderecek - Son Dakika
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Burundi, KDC'deki isyancılarla mücadele için SADC barış gücüne asker gönderecek

Burundi, KDC\'deki isyancılarla mücadele için SADC barış gücüne asker gönderecek

Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki isyancılarla mücadele etmek için Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'na (SADC) bağlı barış gücüne asker gönderme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye'nin katıldığı üçlü toplantıda, Ruanda'nın desteklediği M23 Hareketi'ne karşı mücadele ele alındı. Bu kararla birlikte Burundi, SADC barış gücüne kara operasyonları için asker gönderen son ülke oldu. KDC'nin doğusunda bulunan bölge, altın ve kobalt gibi değerli madenlerin çıkarıldığı bir bölge olup, son dönemde M23 üyelerinin saldırıları sonucunda birçok sivil ve asker hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yerinden edilmiştir.

19.02.2024 14:29  Güncelleme: 14:30
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Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) isyancılarla mücadele için Güney Afrika Kalkınma Topluluğuna (SADC) bağlı barış gücüne asker gönderecek.

KDC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye, dün Addis Ababa'da üçlü toplantı düzenledi.

Toplantıda, Ruanda'nın destek verdiği ilerisi sürülen isyancı 23 Mart Hareketi'ne (M23) karşı verilecek mücadele ele alındı.

Güney Afrika'daki ülkelerden sonra Burundi de SADC barış gücüne kara operasyonları için asker gönderme kararı aldı.

Burundi, daha önce ülkeye Doğu Afrika Topluluğu (EAC) şemsiyesi altında asker göndermiş ancak EAC ülkeden KDC'nin talebiyle çekilmişti.

KDC'nin Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmeye çalışan M23 üyelerinin son 2 haftada artan saldırılarında, birçok sivil ve asker hayatını kaybetti, binlerce kişi yerinden edildi.

Ruanda, Uganda ve Burundi gibi ülkelerin sınırının bulunduğu KDC'nin doğusu, altın ve kobalt gibi onlarca farklı değerli madenin de çıkarıldığı bölge olarak dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burundi, KDC'deki isyancılarla mücadele için SADC barış gücüne asker gönderecek - Son Dakika

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