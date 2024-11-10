Büyük Önder Atatürk, Bilecik'in ilçelerinde anıldı

Güncel

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Bilecik'in Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Osmaneli'nde Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen, Kaymakam Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Küçükdağ, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak ile diğer ilgililerin katıldığı tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam eden, Atatürk'ün hayatının slayt gösterisiyle anlatıldığı program, resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Pazaryeri'ndeki törende de Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, Kaymakam Ahmet Tayyib Kahraman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, diğer ilgililer, öğrenciler ile vatandaşlar yer aldı.