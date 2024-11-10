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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk\'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Gaziantep'in Nizip ve Araban ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

10.11.2024 14:47
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Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Gaziantep'in Nizip ve Araban ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Nizip Kültür Parkı'nda düzenlenen törende, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Garnizon Komutanı Binbaşı Onur Şenlik ve Belediye Başkanı Ali Doğan, tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan tören, daha sonra Nizip Mesleki ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Nizip Maruf Marufoğlu Kız Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda ise günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirilerek şiirler okundu.

Araban

Araban Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende İlçe Kaymakamı Özgür İşçimen ve Belediye Başkanı Mehmet Özdemir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Araban Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda devem eden anma program, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, slayt gösterisi ve koro çalışması, şiir resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ve resim sergisinin gezilmesiyle son buldu.

Programa şehit ve gazi aileleri, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler, esnaflar ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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