Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz... Devlet Erkanı, Anıtkabir'de Ata'nın Huzuruna Çıktı

Güncel

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenle anıldı. Tören, saat 08.45'te; devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Aslanlı Yol'daki korteje; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve üst düzey bürokratlar katıldı.

Yürüyüşün ardından Erdoğan, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, mozoleye bıraktı. Atatürk'ün 86 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.