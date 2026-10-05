Büyükçekmece Belediye Meclisi ilk oturumu yaptı, 2027 bütçesi 23 Ekim'de görüşülecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükçekmece Belediye Meclisi ilk oturumu yaptı, 2027 bütçesi 23 Ekim'de görüşülecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükçekmece Belediye Meclisi ilk oturumu yaptı, 2027 bütçesi 23 Ekim\'de görüşülecek
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece Belediye Meclisi ekim ayı ilk toplantısını Hakan Çebi başkanlığında yaptı. Bazı gündem maddeleri komisyonlara sevk edilirken, 2027 Performans Programı ve Tahmini Bütçe 23 Ekim Cuma günkü ikinci oturumda görüşülecek.

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediye Meclisi, ekim ayı birinci toplantısını Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi ekim ayı birinci toplantısında gündemde yer alan maddeler müzakere edilerek karara bağlanırken, bazı maddeler de ilgili komisyonlara sevk edildi. 23 Ekim Cuma günü ikinci oturumun gerçekleşeceği Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, "2027 Yılı Performans Programı" ve "2027 Yılı Tahmini Bütçe" konuları görüşülerek karara bağlanacak.

BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İKİNCİ OTURUMDA GÖRÜŞÜLECEK

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce söz alan siyasi partilerin grup başkan vekilleri, önemli gün ve haftalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmaların tamamlanmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Meclis üyeleri tarafından maddeler üzerinde görüş ve değerlendirmeler yapılarak gündem maddeleri müzakere edildi. Bazı maddeler karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara sevk edildi.

23 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek ikinci oturumda "2027 Yılı Performans Programı" ve "2027 Yılı Tahmini Bütçe" konuları görüşülecek.

Kaynak: ANKA
Yerel HaberlerBüyükçekmecePolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu Herkes onu konuşuyor Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
14:19
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
14:00
Moskova’dan film gibi görüntüler Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
13:43
Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
12:51
MASAK raporu ortaya çıktı Yasin Kol’un hesabına giren para akıllara zarar
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
12:42
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 14:29:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Büyükçekmece Belediye Meclisi ilk oturumu yaptı, 2027 bütçesi 23 Ekim'de görüşülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei