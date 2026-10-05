Büyükçekmece Belediye Meclisi ilk oturumu yaptı, 2027 bütçesi 23 Ekim\'de görüşülecek

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediye Meclisi, ekim ayı birinci toplantısını Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi ekim ayı birinci toplantısında gündemde yer alan maddeler müzakere edilerek karara bağlanırken, bazı maddeler de ilgili komisyonlara sevk edildi. 23 Ekim Cuma günü ikinci oturumun gerçekleşeceği Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, "2027 Yılı Performans Programı" ve "2027 Yılı Tahmini Bütçe" konuları görüşülerek karara bağlanacak.

BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İKİNCİ OTURUMDA GÖRÜŞÜLECEK

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce söz alan siyasi partilerin grup başkan vekilleri, önemli gün ve haftalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmaların tamamlanmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Meclis üyeleri tarafından maddeler üzerinde görüş ve değerlendirmeler yapılarak gündem maddeleri müzakere edildi. Bazı maddeler karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara sevk edildi.

23 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek ikinci oturumda "2027 Yılı Performans Programı" ve "2027 Yılı Tahmini Bütçe" konuları görüşülecek.