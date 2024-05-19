Büyükçekmece'de 19 Mayıs coşkusu

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(İZMİR) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak, bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yakmasının 105. yılı Büyükçekmece'de renkli ve coşkulu etkinliklerle kutlanıyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Büyükçekmece'de iki gün sürecek etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında ilk gün gerçekleştirilen "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" binlerce ilçelinin katılımıyla tamamlandı.

Albatros-Belediye Kent Meydanı arasında yapılan yürüyüşte Büyükçekmece halkının selamlayan Belediye Başkanı Hasan Akgün, gençlerin bayramını kutladı. Yoğun ilgi gören gençlik yürüyüşüne ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile katılan vatandaşlar her bir ağızdan marşlar söyledi. Denizden teknelerin de eşlik ettiği "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" de renkli gösterilere sahne oldu.

GENÇLER EYPİO KONSERİYLE COŞTU

Belediye Kent Meydanı'nda son bulan yürüyüşün adından geleneksel Ata Gençlik Konseri'nde bu yıl Eypio sahne aldı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konserde zaman zaman sahneye çıkan gençler Eypio ile dans edip şarkılar söyledi.

Konsere katılan gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Başkan Akgün, şunları söyledi:

"Eğer burada bu sanatçıları o bayrağın altında hür ve bağımsız olarak dinliyorsak onun sebepleri vardır. 19 Mayıs Türk gençliğine armağan edilen bir bayramdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından. Sebep, bitmiş olan, parçalanmış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun ortadan kaldırılması için çalışan emperyalistlere bu ülkeyi teslim etmemek üzere karar alan Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da bu ideali ile yola çıkıyor. 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atılmaya başlandığı gündür. Cumhuriyetin sancılarının başladığı gündür. Atatürk'ün doğduğu gündür. ve bütün gençliğin doğduğu gündür. 19 Mayıs kurtuluş meşalesinin yakıldığı gündür. Bütün süreçleri biliyorsunuz. 19 Mayıs ondan sonra Kurtuluş Savaşı arkasından Cumhuriyet'in ilanı. Bunları iyi öğrenmezsek, geçmişimizi iyi bilemezsek geleceğe ışık olmakta eksikliğimiz olur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim liderimiz. Türkiye'nin lideri ama bütün mazlum devletlerin de lideridir. Öyle bir liderimizin olması diğer ülkelerle bizi ayrı bir noktaya getirmiştir. Bizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz varsa başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece çalışmaya ihtiyacımız var."

Kutlamalara katılan vatandaşlardan bazıları ise duygu ve düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Azra Kızılkaya: "Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Büyükçekmece Sahil'de yürüyüş yaptığım için çok mutluyum. Bir Atatürk genci olarak buna sahip olduğum için gerçekten çok mutluyum. Herkesin en içten dileklerimle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

- Cemre Ülker: "Burada Ata'mız için yürüyüşe geldik. Ata'mızın izindeyiz. Ata'mı çok seviyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

-Naciye Çakıroğlu: "76 yaşındayım. Hala aynı heyecanla bu bayramı kutlamaktayım. Bütün gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Daha nice bayramlara, daha coşkulu olalım inşallah."