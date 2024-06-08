Büyükçekmece'de Halıya Sarılı Ceset Cinayeti: Şüpheliler Halı Yıkama Etiketiyle Tespit Edildi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Halıya Sarılı Ceset Cinayeti: Şüpheliler Halı Yıkama Etiketiyle Tespit Edildi

Büyükçekmece'de halıya sarılı olarak denizde bulunan Sedef Güler cinayetinde, şüphelilerin halının üzerindeki halı yıkama etiketinden tespit edildiği ortaya çıktı. Emlakçı Z.E.'nin evi Fırat B.'ye kiraladığını öğrenen polis böylece Fırat B.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

08.06.2024 17:26
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Büyükçekmece'de halıya sarılı olarak denizde bulunan Sedef Güler cinayetinde, şüphelilerin halının üzerindeki halı yıkama etiketinden tespit edildiği ortaya çıktı. Etiketteki halı yıkamacıya giden polisin, önce halıların alındığı adresi tespit ettiği ardından da evi kiraya veren Emlakçıyı bulduğu öğrenildi. Emlakçı Z.E.'nin evi Fırat B.'ye kiraladığını öğrenen polis böylece Fırat B.'yi gözaltına aldı.

Büyükçekmece'de halıya sarılı haldeki cesedi denizden çıkartılan 24 yaşındaki Sedef Güler cinayeti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; polis Güler'in cesedinin sarılı olduğu halının üzerinde bir halı yıkamacıya ait etiket gördü. Etiketteki halı yıkamacıya giden polis, buradan halıların alındığı adresi tespit etti. Adresin Beylikdüzü Dereağzı'nda olduğunu belirleyen ekipler bu sefer eve gitti. Ekipler önce evi kiraya veren emlakçıyı buldu. Emlakçı Z.E., söz konusu adresi Fırat B. isimli kişiye kiraladığını söyledi. Emlakçının ifadesi üzerine polis Fırat B.'yi gözaltına aldı. Söz konusu adreste inceleme yapan ekipler kan lekeleri olduğunu gördü. Bunun üzerine evdeki eşyalara incelenmek üzere el konuldu.

"ÜZERİNE AĞIRLIK YAPMASI İÇİN ZİNCİR SARDIK"

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan ilk sorgusunda olayı anlatan Fırat B. olay sırasında kendi evinde olmadığını arkadaşının telefonu üzerine eve gittiğini söyleyerek "Ben gittiğimde kız ölmüştü. Cesetten nasıl kurtulacağımızı konuşarak plan yaptık. Nalburdan zincir aldık. Cesedi battaniyeye koyup, üzerine ağırlık yapması için zincir sardık. Evde bulduğumuz bir dambılıda zincire bağladık. Sonra otomobile koyarak gidip köprüden aşağı attık" dedi.

Polis, cesedin taşındığı otomobilin bulunduğunu, incelemenin sürdüğünü belirterek olayın firarisi olarak aranan Yavuz G.'nin uyuşturucu kullanmak suçundan çok sayıda polis geliş kaydı olduğunu ayrıca hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için operasyonların sürdüğü öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, gözaltındaki şüphelilerle ilgili savcılıktan ek gözetim izni alındığını belirttiler.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Halıya Sarılı Ceset Cinayeti: Şüpheliler Halı Yıkama Etiketiyle Tespit Edildi - Son Dakika

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