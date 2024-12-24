Büyükçekmece'de Silahlı Ölüm

Büyükçekmece'de, bir kişi binanın otoparkında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Adnan Kahveci Caddesi'ndeki binanın otoparkında bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde bu kişinin silahla vurulması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kimliği belirlenen Bora Engin'in (42) cenazesi, incelemelerin ardından adli tıp morguna sevk edildi.
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