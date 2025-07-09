??????? İstanbul Valiliği, Büyükçekmece İlçe Belediye Meclisi'nde, yeni Belediye Başkan Vekili seçiminin 14 Temmuz Pazartesi günü yapılacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekilli Ahmet Şahin'in İçişleri Bakanlığınca 9 Temmuz'da görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Büyükçekmece İlçe Belediye Meclisinin, Belediye Başkanı Vekili'ni seçmek üzere 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Büyükçekmece'ye Yeni Başkan Vekili Seçilecek - Son Dakika
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