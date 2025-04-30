Büyükkılıç'tan 1 Mayıs Mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, güçlü yarınlar ve kalkınmış bir toplum için üretimin önemli olduğunu ifade etti.

Şehrin ve ülkenin daha aydınlık yarınlara güçlü adımlarla yürümesinde büyük bir katkı sağlayan, emeğini ve alın terini bu yolda fedakarca ortaya koyan işçi ve emekçilerin adeta ülkenin güç kaynağı olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

" Türkiye Yüzyılı'nda istihdam, üretim ve ihracatın artarak devam etmesi yönünde gayretlerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz. İşçi ve emekçi kardeşlerimizle, sanayicilerimizle, tarım ve hayvancılık alanındaki üreticilerimizle ve en önemlisi tüm alanlarda gençlerimizi yüreklendiren, teşvik eden hizmet anlayışımızla gece gündüz demeden fedakarca çalışacağız. Güçlü Kayseri ve Türkiye için gecesini gündüzüne katan, emek verip, alın teri döken tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum."