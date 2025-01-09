Büyükkılıç'tan Gazetecilere Mesaj - Son Dakika
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Büyükkılıç'tan Gazetecilere Mesaj

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, gazetecilerin önemine dikkat çekti.

09.01.2025 13:18
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, gazetecilerin zorlu şartlar altında özveriyle çalıştıklarını bildirdi.

Gazetecilerin toplumun doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirilmesinde büyük rol oynadığını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Gazeteciler ve basın, demokrasinin dördüncü gücü olarak kabul edilir. Yasama, yürütme ve yargıdan sonra gelen basın, toplumun doğru bilgilendirilmesi için kritik bir rol oynuyor. Aynı zamanda kamuoyunun sesi olup, toplumun bilinçlenmesi adına önemli görevler üstleniyorlar. 10 Ocak, bu rolü hatırlamak ve gazetecilerin çalışmalarını kutlamak için önemli bir fırsattır. Haber merkezinden, sahadaki ekibe, yazı işlerinden matbaa çalışanlarına kadar tüm basın mensuplarına teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükkılıç'tan Gazetecilere Mesaj - Son Dakika

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