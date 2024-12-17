ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, buzlanmış yolda mahsur kalan sürücüler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adıyaman-Çelikhan kara yolunda hava sıcaklığının eksiye düşmesiyle buzlanma oluştu. Araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. 14 kişinin araçlarda mahsur kaldığı belirlenirken, AFAD ekipleri tarafından sürücüler kurtarıldı. Trafiğe kapanan yolda mahsur kalanlara battaniye ve kumanya dağıtıldı. Araçların kurtarılmasıyla yolda temizleme çalışması yapılarak yeniden trafiğe açıldı.
Haber: Mahir ALAN-Kamera -ADIYAMAN-DHA
Son Dakika › Güncel › Buzlu Yolda Mahsur Kalan Sürücüler AFAD Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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